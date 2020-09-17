Госдеп назвал Россию главной «военной угрозой» для Европы

https://static.news.ru/photo/1e70a11a-f907-11ea-9374-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на растущее влияние Китая, Госдеп по-прежнему считает Россию главной военной угрозой для Европы. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

В то время как мы сталкиваемся с растущей угрозой Китая в Европе, мы не должны забывать, что Европа остаётся в центре внимания продолжающейся российской агрессии и её злонамеренного влияния, — сказал Рикер на слушаниях в комитете по иностранным делам.

По его словам, Россию и Китай в настоящее время объединяет «самое близкое и тесное стратегическое партнёрство, чем когда-либо раньше начиная с 1950-х годов». Происходит наращивание сотрудничества в дипломатической, экономической, военной и информационной сферах, констатировал дипломат.

В их отношениях есть разногласия, но их растущее стратегическое партнёрство является чем-то большим, чем просто «брак по расчёту». Оно основано на общем мнении того, какую угрозу США и наши союзники представляют для их амбиций, — добавил Рикер.

Он отметил, что Соединённые Штаты будут учитывать складывающееся положение дел при выстраивании своей политики «в эпоху соперничества держав в Европе».

Примечательно, что сегодня глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Китая и России имеют особое значение в эпоху мировых перемен и турбулентности. Он уточнил, что страны являются стабилизирующей силой на глобальной политической арене. Также дипломат отметил особые дружеские отношения между странами, которые имеют важное значение для поддержания безопасности в мире.

В июне этого года канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что от российской стороны, безусловно, исходит некая «воинствующая модель». По её мнению, об этом говорят «дезинформационные кампании» России и возможное участие в убийстве чеченского эмигранта Зелимхана Хангошвили в Берлине, писал NEWS.ru.