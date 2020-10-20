Глава МИД Армении находится в Москве с кратким рабочим визитом

https://static.news.ru/photo/bf6faf5c-1324-11eb-a4e8-fa163e074e61_660.jpg Зограб Мнацаканян Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл с краткосрочным рабочим визитом в Москву. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян в Facebook.

Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом, — говорится в сообщении представителя МИД.

Накануне пресс-секретарь ведомства сообщала, что в планах министра — визит в США и встреча с госсекретарём Майком Помпео. Политики должны встретиться 23 октября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян прибыл в Москву для проведения переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Они были назначены на 12 октября, их тема — обсуждение урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.