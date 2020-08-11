Французское издание рассказало о конце правления Путина

https://static.news.ru/photo/a7fc6bac-dbc1-11ea-8444-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французское издание L'Opinion обнародовало прогноз, когда завершится период правления президента России Владимира Путина. Обозреватель Фредерик Шарильон предложил два наиболее вероятных, по их мнению, сценария. Однако оба объединяет тезис о том, что политик будет оставаться «у руля» настолько долго, насколько это будет возможно.

Когда именно наступит финишная черта, предугадать оказалось сложно. Не исключено, что произойдёт это в максимально возможном благодаря принятым поправкам в Конституцию 2036 году. Многое будет зависеть от степени влияния Путина на мировую политику, передаёт «Царьград» после ознакомления с публикацией.

Предсказать, как будет меняться внешнеполитический курс Москвы, крайне сложно, признаёт редакция французского издания. Причина кроется в том, что президент России «слишком любит неожиданности».

Таким образом, согласно первому сценарию, Путин уйдёт лишь тогда, когда завершит свой предполагаемый геополитический проект, направленный на возрождение мощи России. Срок зависит от того, насколько успешными будут действия.

Второй вариант — по сути, пессимистический. Он предполагает наступление нового застоя в духе брежневских времён. Причины могут быть самыми разными. Немалую роль может оказать противостояние с западом из-за присоединения Крыма и противостояния в энергетической сфере.

В таких обстоятельствах вероятен рост внутренней напряжённости в стране, сказано в статье. Чем более сильным оно будет, тем выше вероятность завершения «эпохи Путина». Но насколько болезненным окажется расставание с политическим лидером, судить сложно.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неверным сравнение периода пребывания у власти Владимира Путина с эпохой правления советского лидера Иосифа Сталина.