ФБР работает с Дерипаской на национализацию российских элит

Обыски в расположенных в Вашингтоне и Нью-Йорке домах, принадлежащих семье Олега Дерипаски, никого не должны удивлять. ФБР не обращает внимание даже на то, что формально они записаны на родственников олигарха. Понятно, что там федеральные агенты не надеются найти тайную переписку промышленника с ФСБ или заначку из кучи золотых слитков. Речь идёт, скорее, о психологическом воздействии на Дерипаску, который находится под персональными американскими санкциями.

В прошлом ковидном году он уже апеллировал к суду федерального округа Колумбия, надеясь добиться снятия этих санкций, но суд встал на строну властей. И сейчас самим фактом обыска штатовские чиновники дают понять, что дело отнюдь не закрыто. И более того, атмосфера вокруг личности российского олигарха будет только сгущаться. Недаром уже прозвучали явно инспирированные призывы вообще отправить его за решётку. Благо пока, по некоторым сведениям, Дерипаска находится в Австрии. И технически не так просто было бы его задержать и этапировать через океан. Судиться при поддержке лучших адвокатов пришлось бы очень долго.

Удивительным образом вновь и вновь вспоминается пророческое обращение Владимира Путина к нашим бенефициарам приватизации. Тогда он предупредил любителей отправлять непосильным трудом заработанное в офшоры и обзаводиться там, на Западе, активами: «Замучаетесь пыль по судам глотать!» И ныне тот же Дерипаска мог бы воздать дань мудрости президента, оказавшись под грузом обвинений в отмывании денег.

Олег Дерипаска Сергей Булкин/NEWS.ru

Тогда же, ещё в конце нулевых, заговорили о необходимости так называемой национализации элит, то бишь прививки им ответственности перед обществом, доверившим им управление национальным достоянием, созданным многими поколениями. Кто не помнит издевательской фразы покойного Збигнева Бжезинского о том, что в России нет национальных элит, коль они держат полтриллиона долларов в западных банках.

Многие нувориши тогда осознали, что в избранный круг хозяев мира их всё равно не пустят и гарантией их дальнейшего делового выживания может быть только опора на мощь и уверенность собственной страны. Запад с превеликим удовольствием превратит российских олигархов в дойную корову. Тот же Роман Абрамович поспешил обзавестись израильским паспортом, поскольку как гражданину России ему отказали в рабочей визе, несмотря на наличие солидных британских активов. Но это не значит, что все его проблемы закончились. Скорее — наоборот.

Дерипаска, к примеру, уже пошёл на значительные уступки американцам, уйдя от управления своей компанией Еn+, введя в её руководство независимых (читай — американских) директоров. Но, повторимся, от персональных санкций его это не спасло. И давление явно возрастает.

Так что, во всей этой не слишком приятной истории есть только один положительный момент. Коллизия, в которой бьётся Олег Дерипаска, идеально работает на тот самый процесс национализации элит, их духовного просветления и осознания неразрывной связи с матерью-родиной. Как говорится, его пример и нам наука.