«Мы ещё поборемся!»: Пушкина опровергла свой отказ идти в Госдуму

Подобные публикации появились накануне в одном из Telegram-каналов. Пушкина является депутатом Госдумы VII созыва с сентября 2016-го от партии «Единая Россия».
Накануне бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова записала предвыборный ролик, где пытается объяснить, зачем идёт на выборы в Государственную думу от партии «Единая Россия» именно от Ивановской области и зачем вообще занимается политикой. Мировую известность Волковой принесло участие в группе «Тату» вместе с Еленой Катиной.
Ранее сообщалось, что первый заместитель руководителя Администрации президента (АП) Сергей Кириенко предложил представителям IT-индустрии участвовать в предстоящих выборах в Государственную думу. Кириенко в ходе своего выступления на Российском интернет-форуме подчеркнул, что в последнее время между представителями власти и IT-компаний сложился хороший уровень взаимопонимания, который, однако, можно и улучшить.