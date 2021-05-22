«Мы ещё поборемся!»: Пушкина опровергла свой отказ идти в Госдуму

https://static.news.ru/photo/f5eb3c62-bb22-11eb-9be7-96000091f725_660.jpg Оксана Пушкина Фото: oxana.pushkina/facebook.com

Заместитель руководителя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала вбросом в беседе с РИА Новости данные о её якобы отказе идти на выборы в парламент осенью 2021-го.

В разговоре с порталом «Газета.Ru» она отметила , что «кому-то очень хочется», чтобы её в Госдуме не было, но она «ещё поборется».

Это вброс, — заявила депутат.

Подобные публикации появились накануне в одном из Telegram-каналов. Пушкина является депутатом Госдумы VII созыва с сентября 2016-го от партии «Единая Россия».

Накануне бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова записала предвыборный ролик, где пытается объяснить, зачем идёт на выборы в Государственную думу от партии «Единая Россия» именно от Ивановской области и зачем вообще занимается политикой. Мировую известность Волковой принесло участие в группе «Тату» вместе с Еленой Катиной.

Ранее сообщалось, что первый заместитель руководителя Администрации президента (АП) Сергей Кириенко предложил представителям IT-индустрии участвовать в предстоящих выборах в Государственную думу. Кириенко в ходе своего выступления на Российском интернет-форуме подчеркнул, что в последнее время между представителями власти и IT-компаний сложился хороший уровень взаимопонимания, который, однако, можно и улучшить.