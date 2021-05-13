«Так больше нельзя»: экс-участница «Тату» записала предвыборный ролик

https://static.news.ru/photo/eb4da298-b408-11eb-bc52-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот видео Иваново 37/vk.com

Бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова записала предвыборный ролик, где пытается объяснить, зачем идёт на выборы в Государственную думу от партии «Единая Россия» именно от Ивановской области и зачем вообще занимается политикой. Ролик опубликован в сообществе «Иваново 37» в социальной сети «ВКонтакте».

Звезда заявила , что ей стыдно за всё происходящее вокруг и что она решилась на праймериз ЕР, чтобы «поменять отношение власти к людям».

Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить. Знаю об особенных проблемах, горестях женщин-тружениц Ивановской области, на плечах которых держатся семьи, вся Ивановская область и вся наша страна Россия, — отметила Волкова.

По её словам, она также знает и о мужчинах, уезжающих от семей на заработки, о нужде, заставляющей работать на предприятиях «на крошечную зарплату». Волкова добавила, что не является политиком, но уверена, что таковыми становится, а не рождаются. Экс-участница «Тату» оформила документы для праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму от субъекта в конце апреля 2021-го. Секретарь регионального отделения ЕР Сергей Низов тогда пояснил, что выдвижение Волковой «подогреет интерес жителей Ивановской области к голосованию».

Мировую известность Волковой принесло участие в группе «Тату» вместе с Еленой Катиной. В 2003-м коллектив выступил на конкурсе «Евровидение» и занял третье место. Дуэт стал одним из самых успешных в истории России. Их треки лидировали в хит-парадах в РФ, США, Великобритании, ФРГ и Австралии.

Ранее сообщалось, что депутат думы Осы (Пермский край, население около 20 тысяч человек) Армен Бежанян, известный россиянам по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», может принять участие в выборах в нижнюю палату Федерального собрания РФ. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».