ЕС отверг направленные российскими дипломатами вопросы по делу Навального

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Евросоюз отказался отвечать на письмо российского постпредства с вопросами о ситуации с Алексеем Навальным. Там заявили, что ждут от российского правительства сотрудничества с Организацией по запрещению химического оружия по делу об отравлении российского оппозиционера.

Все вопросы должны быть рассмотрены, и ответы на них должны быть даны в рамках процессуальных норм и сроков, а не путём публичного обмена "вопросниками", — говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы, которое приводит РБК.

Накануне постпредство России при Евросоюзе опубликовало на своём сайте письмо, в котором обратило внимание на нестыковки в версии Запада по случившемуся с Навальным. В сообщении содержится девять вопросов. Среди них есть и такие: стали бы власти «травить» блогера опасным ядом в большом российском городе? Почему врачи незамедлительно оказали пациенту всю необходимую помощь?

Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера определили, что россиянина отравили веществом из группы «Новичок». В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любой факт отравления человека при помощи вещества нервно-паралитического действия расценивается как применение химического оружия. Специалисты ОЗХО уже взяли у россиянина пробы для проведения своего исследования.

Международное сообщество требует от России расследования произошедшего с Навальным. На что российские власти сообщают, что пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме обнаружено не было. Москва требует от Берлина предоставить данные, ставшие основаниями для выводов об отравлении.

В свою очередь Германия подчёркивает, что без одобрения самого Навального Берлин не может передать Москве результаты исследований, потому что они относятся к категории личных данных. А пациент такого согласия не дал.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что в ФРГ видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, писал NEWS.ru.