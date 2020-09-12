Электронное голосование на довыборах в Госдуму прошло без сбоев

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Система электронного голосования на довыборах в Госдуму сработала без значимых сбоев. Об этом 13 сентября на конференции в Центризбиркоме заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Значимых сбоев за три дня работы мы не нашли. У нас было <...> единичное обращение, связанное с использованием старого браузера. Всё остальное, насколько я понимаю, было штатно. Системных проблем голосования в электронной форме не было, — цитирует ТАСС руководителя ведомства.

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что сайт Центризбиркома России практически постоянно подвергался кибератакам в ходе единого дня голосования. Он добавил, что в то же время атак на систему ГАС «Выборы» не было зафиксировано. Булаев назвал попытки вмешательства в её работу бессмысленными.

13 сентября является основным днём голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоятся довыборы депутатов Госдумы, писал NEWS.ru.