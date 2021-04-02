Эксперт рассказал о роли ВМС Украины в планах НАТО

https://static.news.ru/photo/b2d57014-9471-11eb-8d7f-96000091f725_660.jpg Фото: navy.mil.gov.ua

Военно-морские силы (ВМС) Украины в планах НАТО выполняют функцию по подрыву изнутри зоны воспрещения доступа и манёвра, «сформированной воинским подразделениями ЮВО и Черноморского флота. Об этом заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Главной задачей украинских ВМС является «вооружённая провокация» российских оборонных комплексов, развёрнутых в Крыму, а также разведка и целеуказание сил Черноморского флота, пишет Леонков в еженедельнике «Звезда».

Ранее стало известно, что Военно-морские силы Украины вооружились опытными образцами берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун». По словам украинского полковника запаса Олега Жданова, «Нептун» является уникальным вооружением, из-за которого «психует Россия».

Как сообщал NEWS.ru, начавшиеся масштабные учебные манёвры НАТО Defender Europe 2021 преследуют цель отработать боевые действия против России в акваториях Балтийского и Чёрного морей. Об этом рассказал пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович.