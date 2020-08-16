Эксперт предупредил о негативной реакции на ввод войск РФ в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/2759ad6c-dfd0-11ea-b95c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ вряд ли отправит свои войска в соседнюю Белоруссию по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чтобы помочь действующему лидеру республики Александру Лукашенко, считает российский политолог Алексей Малашенко.

Он добавил, что удивился самой информации о том, что Минск якобы заручился поддержкой Кремля согласно ОДКБ.

Будем надеяться, что это обращено к Лукашенко, чтобы его поддержать, чтобы он успокоился. Но это точно не успокоит протестующих в Белоруссии — приезжают наши танки и что, в Белоруссии их будут все приветствовать? — цитирует аналитика «Интерфакс».

Политолог подчеркнул, что подобная реакция РФ на ситуацию в Белоруссии вызовет сильное недовольство в Европе и мире.

Североатлантический Альянс не наращивает группировку в Восточной Европе, заявили представители блока 16 августа 2020 года. Таким образом НАТО опровергает слова лидера Белоруссии Александра Лукашенко о том, что НАТО увеличивает в указанной регионе свой контингент.

Также, по словам представителей военно-политического объединения, присутствие войск НАТО у границ республики не угрожает безопасности Минска, передаёт ТАСС. В НАТО утверждают, что группировка носит исключительно оборонительный характер, направлена на предотвращение конфликтов.

Ранее на площади Независимости у здания правительства республики прошёл многотысячный митинг сторонников действующей власти. На нём Лукашенко заявил что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах езды от белорусской границы.

После этого у стелы «Минск — город герой», где в первые дни силовики особенно жёстко задерживали протестующих, началась столь же многочисленная акция солидарности оппозиционно настроенных граждан, писал NEWS.ru.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.