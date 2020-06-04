Единоросс Марченко предложил сажать за привлечение детей на митинги

https://static.news.ru/photo/ef62e112-a686-11ea-a100-fa163e074e61_660.jpg Евгений Марченко Фото: er-duma.ru

Депутат-единоросс Евгений Марченко приготовился внести в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания за приглашение несовершеннолетних на несогласованные акции протеста, а также вовлечение в массовые беспорядки. Документ должен появиться до конца весенней сессии парламента.

По словам Марченко, внесение изменений в Уголовный кодекс освободит родителей, директоров школ и формальных организаторов мероприятий от ответственности за действия несовершеннолетних на массовых акциях. Единоросс предложил сделать ответственными тех, кто приглашает выйти на несогласованный митинг, командует толпой, «говорит бить витрины».

Навальный командует: «Идите на проезжую часть». Они выходят, там машины. Начинаются вот такие хождения, как были в центре Москвы. Потом «бейте витрины». Начинают бить. <...> Опять родителей будут привлекать? — заявил Марченко в комментарии DailyStorm.

Единоросс не считает, что принятие закона создать проблему, когда среди участников массовых акций начнут появляться несовершеннолетние провокаторы, призванных дать повод для возбуждения уголовных дел.

Как писал NEWS.ru, 4 июня СК возбудил уголовное дело против социалиста Николая Платошкина, заподозрив политика в подстрекательстве к массовым беспорядкам через канал на YouTube.