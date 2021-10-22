«Единая Россия» отдала освободившийся мандат чемпиону мира по шахматам

«Единая Россия» распределила освободившиеся мандаты депутатов. Место Ольги Баталиной, которая перешла на пост первого заместителя министра труда, получит экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Бывшему главе «Росимущества» и депутату двух прошлых созывов Юрию Петрову перейдёт мандат Александра Авдеева, который был назначен врио губернатора Владимирской области. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

На выборах в Госдуму VIII созыва Анатолий Карпов шёл на выборы в региональной группе, включающей в себя Курганскую, Тюменскую области, ХМАО и ЯНАО. Он также был депутатом двух прошлых созывов. Юрий Петров выдвигался по Санкт-Петербургу, но не прошёл.

Госдума прекратила полномочия Баталиной и Авдеева на заседании 14 октября. Решение о том, кому переходят их мандаты, принимает генсовет «Единой России», затем соответствующее постановление должна принять ЦИК.

Ранее депутатов Госдумы предыдущего созыва, приехавших на службу из регионов, попросили покинуть московские служебные квартиры. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на Совете ГД.