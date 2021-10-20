Бывших депутатов ГД попросили покинуть служебное жильё

Депутаты Госдумы предыдущего созыва, приехавшие на службу из регионов, должны покинуть московские служебные квартиры. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на Совете ГД, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Он попросил руководителей фракций проконтролировать вопрос.

Как пояснил собеседник издания, по закону о статусе сенатора и депутата Госдумы, парламентарий имеет право находиться в служебном жилье месяц после окончания полномочий, которые завершаются в первый день работы нового созыва, в этом году он состоялся 12 октября.

Какое количество экс-парламентариев должны освободить квартиры, Володин не уточнил. Во фракциях «Единой России», КПРФ и ЛДПР не ответили на запрос «Ведомостей».

Новым иногородним депутатам квартиры должны предоставить в течение трёх месяцев с начала работы ГД. До заселения они живут в гостинице. Сейчас парламентарии занимают номера в «Holiday Inn Лесная». Стоимость одного номера там колеблется от 3929 до 7421 рубля.

Как заявил изданию парламентарий прошлого созыва Олег Шеин (Астраханская область), который уже освободил московскую служебную квартиру, главная проблема заключается не во временных рамках.

Избранные депутаты до заселения в служебное жильё живут в гостинице. Но в гостинице жить неудобно, и это большие затраты, — сказал Шеин.

По словам другого парламентария VIII созыва, депутата от «Единой России» Константина Слыщенко (Камчатский край), он получил уведомление о необходимости сдать служебную квартиру к вечеру 11 ноября. Он отметил, что в его жильё на Варшавском шоссе приходила комиссия, проверявшая состояние по описи. Члены комиссии сделали замечание о разбитых стаканах, после чего депутат приобрёл новые.

Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва состоялось 12 октября. Его открывала один из старейших депутатов, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Выборы в парламент прошли с 17 по 19 сентября. Депутатов избирали по партийным спискам и одномандатным округам. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.