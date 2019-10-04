https://static.news.ru/photo/5e214868-e81a-11e9-9489-fa163e074e61_660.jpg Инга Юмашева Фото: Инга Юмашева/facebook.com

Первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков назвал действия сотрудника ФБР, который допрашивал российского депутата Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка, возмутительными.

Юмашева, которая является координатором группы по связям с Конгрессом, прибыла в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс».

Новиков связал инцидент в аэропорту Нью-Йорка со скандалом, когда российским парламентариям не выдали визы в Генассамблею ООН, передаёт RT .

Всё это приобретает характер дурно пахнущей истории, когда под видом какой-то ошибки нашим коллегам не выдали визы в ГА ООН, — сказал он.

При большом желании случай с российским парламентарием «можно было представить, как чьё-то головотяпство, но всё начинает приобретать характер рецидива», считает первый зампред по международным делам. Это доказывает, что неприятная ситуация с российскими коллегами уже не отдельно взятый эпизод, а система, подчеркнул Новиков.

Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Юмашеву по прибытии в Нью-Йорк допрашивал мужчина, представившийся сотрудником ФБР. Во время разговора он задавал «неясные и неприемлемые вопросы». Как отметили в посольстве России, ей потом предложили «встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение». Для выяснения подробностей инцидента посольство России в Штатах направило ноту протеста в Госдепартамент.

Ранее член Совета Федерации Константин Косачев назвал случай в аэропорту Нью-Йорка «безобразным».