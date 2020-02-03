https://static.news.ru/photo/6fea4458-4686-11ea-9bd5-fa163e074e61_660.jpg Евгений Фёдоров Фото: Евгений Фёдоров/vk.com

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров считает, что в предложенной президентом конституционной реформе главным является не содержание поправок, которые вносятся в Основной закон страны. По его мнению, гораздо важнее сам факт общероссийского голосования, благодаря которому может появиться новый субъект влияния в виде народа.

Задача, которая будет решена голосованием за поправки в Конституцию, и закончит ту, как мы называем её, национально-освободительную революцию, которую поднял Владимир Путин, — цитирует Национальная служба новостей Фёдорова.

Он подчеркнул, что идея Путина о «деофшоризации и национализации элит» может привести к смене элит в России, потому что новые собственники могут не вписаться в «новые правила управления российской политической и судебной системой».

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти ещё согласовывают время проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон. В ежегодном послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января, президент России Владимир Путин предложил изменить Конституцию РФ, а также анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян.