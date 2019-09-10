https://static.news.ru/photo/661fedd0-d3de-11e9-9172-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Распоряжение главы московского отделения КПРФ Валерия Рашкина о передаче пустых бланков наблюдателей от партии на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального можно рассматривать как «преступление». Об этом заявил замруководителя ЦИК России Николай Булаев.

Проходила информация о том, что якобы господин Рашкин предоставил в распоряжение штаба Навального большое количество бланков для заполнения и направления людей наблюдателями на избирательные участки <...>. Это можно рассматривать как преступление, причём преступление, которое описано в УК, — цитирует сотрудника ЦИК ТАСС .

Булаев добавил, что в законодательстве имеются ограничения по направлению списка конкретных наблюдателей. Незаполненные бланки, кроме этого, «не могут быть в свободном полёте», в них необходимо вписать фамилию наблюдателя, после чего этот документ «становится нормальным».

Если мы будем таким образом участвовать в избирательных кампаниях, то легитимность результатов голосования может подвергнуться сомнению, — сказал Булаев.

Представитель ЦИК ждёт от полиции «соответствующей информации по этому поводу».

Ранее один из анонимных Telegram-каналов обнародовал пост о том, что силовики обнаружили в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) незаполненные бланки наблюдателей на выборы от КПРФ. Кроме этого, была приведена фотография бланка, найденного в рамках следственных мероприятий в офисе сторонников Навального.

В ходе состоявшихся 8 сентября выборов в Мосгордуму оппозиционеры получили 21 из 45 мандатов в столичном парламенте, в том числе 20 человек одержали победу в результате «умного голосования», к которому призывал Алексей Навальный. КПРФ получила 13 мест, «Яблоко» — четыре, «Справедливая Россия» — три.

Проиграли на своих участках лидер московской «Единой России» Андрей Метельский, а также поддержанные мэрией проректор ВШЭ Валерия Касамара и ректор Социального университета Наталья Починок.

Итоговая явка на выборы в Мосгордуму составила 21,77%.

Как писал News.ru, ранее решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об обязанности России выплатить политику Алексею Навальному компенсацию из-за содержания его под домашним арестом вступило в законную силу.