Глава Ростеха рассказал, зачем Чехия обвинила во взрывах Россию

https://static.news.ru/photo/98d93c08-c370-11eb-a263-96000091f725_660.jpg Сергей Чемезов Фото: kremlin.ru

Россия не имеет никакого отношения к взрывам на складах боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году. Обвинения в её адрес — провокация с целью обострить отношения. Об этом глава Ростеха Сергей Чемезов заявил в интервью РБК.

Он отметил, что даже президент Чехии Милош Земан признал отсутствие «российского следа» в произошедшем.

Я думаю, что это чистая провокация, чтобы устроить скандал, — сказал Чемезов.

Он предположил, что Москву хотят поссорить с Прагой так же, как с Киевом. При обострении отношений между РФ и Украиной преследовалась цель создать напряжённость на ближайших границах с Россией. Чехия «тоже не так далеко», пояснил он.

Ранее сообщалось, что болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев, которому принадлежало содержимое взорвавшихся складов, заявил, что версию о причастности якобы российских спецслужб услышал только после того, как Прага выдвинула обвинения в адрес РФ. Он также добавил, что на складах хранилось оружие, не предназначенное для продажи.