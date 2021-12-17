Bloomberg раскрыл позицию США по российским предложениям о безопасности

Вашингтон уже на следующей неделе намерен ответить на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В том числе будет дана оценка проектам договоров между Россией и США, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Пожелавший остаться неназванным собеседник агентства отметил , что в администрации президента Джо Байдена считают полезными некоторые из предложений Кремля. Однако ещё часть предложений выглядит неприемлемыми.

Чиновник рассказал, чего бы Белый дом хотел видеть среди предложений. В частности, это прекращение огня на линии соприкосновения в Донбассе на рождественские праздники, а также «обмен пленными между Россией и Украиной».

Ранее стало известно, что Вашингтон выразил готовность вести переговоры с Москвой по вопросам безопасности. Об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга заявила 17 декабря на специальном брифинге.

Она подтвердила, что Вашингтон консультируется с союзниками по формату переговоров с Россией. По мнению США, в переговорах с РФ должны принимать участие все государства Европы, чьи интересы затрагиваются предложенным Москвой проектом договора между Россией и США о гарантиях безопасности.