«На воре шапка горит»: Джабаров о словах Байдена про «преступника» Путина

Президент Соединённых Штатов Джо Байден должен вспомнить свой «послужной список», прежде чем называть лидера РФ Владимира Путина «военным преступником», заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом спикер прокомментировал слова главы США о российском коллеге в ходе выступления в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Украине. Джабаров подчеркнул, что речь Байдена говорит о том, что «на воре шапка горит».

Сейчас в Сети распространяется хорошее видео с заседания комитета по международным делам американского сената 1999 года, где Байден прямо говорит, что давал команду бомбить Югославию, Ливию. То есть всё — вот, кто военный преступник, который чистосердечно признался больше 20 лет назад, поэтому на воре шапка горит. Пусть лучше изучит свой послужной список, омрачённый красками войны и трагедией сотен тысяч людей, прежде чем говорить про Путина с его списком добрых дел, — добавил Джабаров.

Байден также пообещал сохранять давление на Путина и «изолировать его на глобальной арене», в то же время «укрепляя позиции украинцев». Президент США при этом отметил, что Вашингтон в своих действиях в ситуации вокруг Украины пользуется полной поддержкой союзников. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков позже высказался о словах Байдена в адрес Путина. Он отметил, что в Кремле считают недопустимой и непростительной такую риторику главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за «устранение» президента России. В видеообращении дипломат на английском языке заявил, что этого будет достаточно для того, чтобы остановить военную спецоперацию на Украине.