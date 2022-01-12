Антонов заявил, что Москву не запугать «калечащими» санкциями США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что призывы использовать «калечащие» санкции против российских руководителей являются провокационными и бесперспективными. Россия этого не боится, отметил дипломат на странице посольства в Facebook.

Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации — провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями, — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что планы вторжения на Украину, которые приписывают Москве, придумали американские русофобы.

Складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о «неминуемом российском вторжении на Украину» и теперь сами же преодолевают собственные фобии, — указал дипломат.

Антонов считает, что законодатели США вместо угроз в адрес Москвы могли бы сформировать консенсус, который бы помог вывести страну из глубочайшего экономического и политического кризиса.

Ранее стало известно, что введение персональных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина может привести к полному разрыву отношений с США, заявил член Совфеда Алексей Пушков. Последствия такого шага со стороны Вашингтона будут «крайне деструктивными», отметил он. Пушков допустил, что таким образом США могут подтолкнуть Украину к началу агрессии в Донбассе.