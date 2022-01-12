Пушков рассказал о последствиях для США в случае санкций против Путина

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что введение персональных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина может привести к полному разрыву отношений с США. Последствия такого шага со стороны Вашингтона будут «крайне деструктивными», отметил он в интервью «Газете.ru».

Если такой закон будет принят и тем более применён, то это будет на самой грани самого серьёзного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва, — подчеркнул сенатор.

Он назвал возможные санкции инструментом, который, как ожидают авторы инициативы, обеспечит Белому дому «свободу рук в давлении на Кремль». Пушков допустил, что таким образом США могут подтолкнуть Украину к началу агрессии в Донбассе.

И вместе с тем такая поддержка Вашингтона со стороны — это некое алиби для Украины, — считает сенатор.

Ранее стало известно, что группа из 25 сенаторов США от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях в отношении России. Ограничения могут затронуть государственный долг РФ, банковский сектор и некоторых чиновников.

Среди физических лиц под рестрикции могут попасть президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, а также глава Минобороны Сергей Шойгу.