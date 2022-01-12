Пушков рассказал о последствиях для США в случае санкций против Путина
Сенатор Пушков: санкции против Путина приведут к разрыву отношений с США
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:16, 13 января 2022
Алексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
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Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что введение персональных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина может привести к полному разрыву отношений с США. Последствия такого шага со стороны Вашингтона будут «крайне деструктивными», отметил он в интервью «Газете.ru».
Если такой закон будет принят и тем более применён, то это будет на самой грани самого серьёзного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва, — подчеркнул сенатор.
Он назвал возможные санкции инструментом, который, как ожидают авторы инициативы, обеспечит Белому дому «свободу рук в давлении на Кремль». Пушков допустил, что таким образом США могут подтолкнуть Украину к началу агрессии в Донбассе.
И вместе с тем такая поддержка Вашингтона со стороны — это некое алиби для Украины, — считает сенатор.
Ранее стало известно, что группа из 25 сенаторов США от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях в отношении России. Ограничения могут затронуть государственный долг РФ, банковский сектор и некоторых чиновников.
Среди физических лиц под рестрикции могут попасть президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров, а также глава Минобороны Сергей Шойгу.