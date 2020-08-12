Американский эксперт предрёк России повторение судьбы Белоруссии

https://static.news.ru/photo/214076e6-dc32-11ea-88d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Происходящие события в Белоруссии ждут в будущем и Россию, уверен американский политолог Януш Бугайски. Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне считает, что результаты выборов в республике были сфальсифицированы, что и вызвало возмущение людей.

Протесты в Белоруссии носят исключительно мирный характер, но разгонят их насильственными методами. Это может привести к тому, что Белоруссия станет неуправляемым государством, излагает своё мнение Бугайски в издании The Hill.

Американец уверен, что дни Лукашенко сочтены и правительство республики вполне может пойти на смену президента ради мира в государстве. Выбирать преемника будут при помощи Москвы, считает политолог. А само отстранение Лукашенко от власти может стать сценарием для повторения подобных событий в России.

Россия — несостоявшееся государство, даже в большей степени, чем Республика Беларусь. И она будет следующей, — делает вывод эксперт.

В заключение политолог призывает американских и европейских политиков внимательно наблюдать за Белоруссией. И уже начинать подготовку к «более разрушительной вспышке» в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что западных политиков продолжают тревожить «имперские амбиции» России. При этом однозначного ответа на вопрос, существует ли «русский мир», которым ещё в середине прошлого десятилетия многие эксперты пугали Европу и США, пока у наблюдателей нет.