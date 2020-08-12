Американский эксперт предрёк России повторение судьбы Белоруссии

Происходящие события в Белоруссии ждут в будущем и Россию, уверен американский политолог Януш Бугайски. Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики в Вашингтоне считает, что результаты выборов в республике были сфальсифицированы, что и вызвало возмущение людей.
Протесты в Белоруссии носят исключительно мирный характер, но разгонят их насильственными методами. Это может привести к тому, что Белоруссия станет неуправляемым государством,
Американец уверен, что дни Лукашенко сочтены и правительство республики вполне может пойти на смену президента ради мира в государстве. Выбирать преемника будут при помощи Москвы, считает политолог. А само отстранение Лукашенко от власти может стать сценарием для повторения подобных событий в России.
Россия — несостоявшееся государство, даже в большей степени, чем Республика Беларусь. И она будет следующей, — делает вывод эксперт.
В заключение политолог призывает американских и европейских политиков внимательно наблюдать за Белоруссией. И уже начинать подготовку к «более разрушительной вспышке» в России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что западных политиков продолжают тревожить «имперские амбиции» России. При этом однозначного ответа на вопрос, существует ли «русский мир», которым ещё в середине прошлого десятилетия многие эксперты пугали Европу и США, пока у наблюдателей нет.
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