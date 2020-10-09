Знаменитая велогонка Париж — Рубэ снова перенесена из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/52667b56-0a33-11eb-b9c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paris_Roubaix/twitter.com

Знаменитая классическая французская велогонка Париж — Рубэ, которая была перенесена из-за пандемии коронавируса на 25 октября, отменена, говорится в пресс-релизе организаторов компании Amaury Sport Organisation (ASO).

Гонку пришлось отменить по требованию префекта департамента Нор и префекта региона От-Франс после решения министра здравоохранения Франции Оливье Верана, который назвал регион критической зоной после резкого всплеска количества заболевших COVID-19.

Кроме того, в этом сезоне не состоится и старт первой в истории женской велогонки Париж — Рубэ. Обе «классики» пройдут 11 апреля 2021 года.

Как ранее сообщал NEWS.ru, из-за коронавируса в марте старейшую велогонку Париж — Рубэ отложили. Это произошло впервые с 1942 года. Гонка Париж — Рубэ впервые прошла в 1896 году и была отменена из-за мировых войн 1915–1918 годов и 1940–1942 годов.