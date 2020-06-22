Волейболист сборной России напал на водителя в Москве

https://static.news.ru/photo/7a26d238-b481-11ea-ab32-fa163e074e61_660.jpg Александр Кимеров Фото: fakelvolley.com

Волейболист клуба «Факел» (Новый Уренгой) и сборной России Александр Кимеров напал на водителя автомобиля в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Mash, спортсмену не понравилось, что машина перед ним двигалась не по центру полосы и не дала ему проехать на светофоре. Отмечается, что когда волейболист добился того, чтобы водитель остановился, он вышел из своей машины, сбил ногой боковое зеркало и помял дверь другого автомобиля.

Кимеров — победитель Универсиады 2015 года и бронзовый призёр Европейских игр в Баку в составе национальной команды. За «Факел» выступает с 2018 года.

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