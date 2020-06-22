Волейболист сборной России напал на водителя в Москве

Волейболист клуба «Факел» (Новый Уренгой) и сборной России Александр Кимеров напал на водителя автомобиля в Москве.
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Кимеров — победитель Универсиады 2015 года и бронзовый призёр Европейских игр в Баку в составе национальной команды. За «Факел» выступает с 2018 года.
Ранее сообщалось, что к двум и четырём годам колонии-поселения приговорил суд в Анапе двоих экс-сотрудников полиции за принуждение к сексуальному контакту 17-летней волейболистки, писал NEWS.ru.
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