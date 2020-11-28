Вирер выиграла первую биатлонную гонку Кубка мира по биатлону

https://static.news.ru/photo/954cef2c-3189-11eb-8185-fa163e074e61_660.jpg Доротея Вирер Фото: Kalle Parkkinen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на старте сезона в финском Контиолахти.

Успех Вирер предопределила чистая стрельба, однако последний круг дался итальянке тяжело и на финише она сохранила только 0,8 секунды преимущества над вторым призёром из Германии Денизе Херманн, которая допустила один промах. Замкнула тройку лучших шведка Эльвира Эберг, отставшая от победительницы на 34,1 секунды с одной минутой штрафа.

Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 15-е место с двумя минутами штрафа. Тамара Воронина с одним промахом показала 27-й результат с отставанием от лидера 3.10,1 минуты.

Как писал NEWS.ru, норвежец Стурла Лагрейд одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.