Вирер выиграла первую биатлонную гонку Кубка мира по биатлону

Действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на старте сезона в финском Контиолахти.
Успех Вирер предопределила чистая стрельба, однако последний круг дался итальянке тяжело и на финише она сохранила только 0,8 секунды преимущества над вторым призёром из Германии Денизе Херманн, которая допустила один промах. Замкнула тройку лучших шведка Эльвира Эберг, отставшая от победительницы на 34,1 секунды с одной минутой штрафа.
Лучшей среди россиянок стала Ульяна Кайшева, занявшая 15-е место с двумя минутами штрафа. Тамара Воронина с одним промахом показала 27-й результат с отставанием от лидера 3.10,1 минуты.
Как писал NEWS.ru, норвежец Стурла Лагрейд одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.