Всероссийская федерация легкой атлетики завершила приём кандидатов на пост руководителя организации.
На пост президента ВФЛА претендуют семь человек,
Кроме того, в организации подчеркнули, что из этих семи человек четыре являются кандидатами в состав президиума (всего 49 человек). Также, ВФЛА отметила, что подробная информация по всем кандидатам станет доступна после проверки документов 13-го февраля.
Выборная конференция организации пройдёт 28-го февраля 2020 года. После отставки Дмитрия Шляхтина с поста президента его временно замещает чемпионка мира и Европы Юлия Тарасенко (с 23-го ноября 2019 года).
Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обрушилась волной критики на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики, обвинив, что ВФЛА не отстаивает интересы спортсменов, ранее писал NEWS.ru.
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