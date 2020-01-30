https://static.news.ru/photo/64c5de66-4352-11ea-8e49-fa163e074e61_660.jpg И.О. президента ВФЛА Юлия Тарасенко Фото: ВФЛА / Легкая атлетика России/facebook.com

Всероссийская федерация легкой атлетики завершила приём кандидатов на пост руководителя организации.

На пост президента ВФЛА претендуют семь человек, сообщает официальный сайт федерации.

Кроме того, в организации подчеркнули, что из этих семи человек четыре являются кандидатами в состав президиума (всего 49 человек). Также, ВФЛА отметила, что подробная информация по всем кандидатам станет доступна после проверки документов 13-го февраля.

Выборная конференция организации пройдёт 28-го февраля 2020 года. После отставки Дмитрия Шляхтина с поста президента его временно замещает чемпионка мира и Европы Юлия Тарасенко (с 23-го ноября 2019 года).

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обрушилась волной критики на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики, обвинив, что ВФЛА не отстаивает интересы спортсменов, ранее писал NEWS.ru.