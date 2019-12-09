https://static.news.ru/photo/ed97b2dc-1a85-11ea-9692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга прокомментировал решение исполкома WADA в отношении России.

Чего теперь стоят слова Томаса Баха, который на весь мир заявил, что после Олимпиады в Корее Россия сможет выступать под своим флагом и на этом все преследования будут закончены? В этом вся сущность этих поборников «чистого» спорта. Пусть они сначала разберутся с такими, как Симона Байлз, которые выступают на жёстких препаратах под прикрытием мифических заболеваний. Своим они устроили легализованное использование допинга, а нас пытаются уничтожить. Это стопроцентная политика, — рассказал Васильев NEWS.ru.

Также функционер добавил, что российское правительство не согласится с этими санкциями и продолжит борьбу за своих спортсменов. По мнению Васильева, в Международном союзе биатлонистов должны найтись здравомыслящие люди, которые не позволят полностью отстранить Россию от мирового биатлона.

Как сообщал NEWS.ru, Международный союз биатлонистов (IBU) будет придерживаться решений WADA в отношении России.