https://static.news.ru/photo/21914ff6-4edb-11ea-bc8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Hartenfelser/imago sportfotodienst/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, чего не хватило сборной России по биатлону, чтобы выиграть медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира. По его словам, неудача подстерегла команду на первом этапе, когда сборную представляла Ирина Старых.

Прежде всего, это ошибка Иры Старых в стрельбе стоя. Это здорово выбило всю команду из колеи. Мы привыкли, что Ира хорошо стреляет, но эти три дополнительных патрона... А потом Матвей Елисеев тоже застрял на рубеже, — цитирует Васильева Sport24.ru.

По его словам, именно плохая стрельба помешала команде. При этом Васильев отметил хорошую форму Александра Логинова.

Порадовало, что Саша Логинов отлично проявил себя на последнем этапе. Видно, что он заряжен на результат. По движению, по поведению на огневом рубеже видно, что он подошёл к ЧМ в своей тарелке, — заявил Васильев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сборная России по биатлону заняла шестое место в смешанной эстафете, при том что Александр Логинов провёл великолепный заключительный этап и сумел отыграть несколько позиций. Очередная гонка без медалей и «расширенный подиум» уже ничем не удивили ни болельщиков, ни биатлонистов, однако рефлексия спортсменов от показанных результатов была странной.