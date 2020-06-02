В СБР назвали ошибкой публикацию заявления правления с критикой Драчёва

https://static.news.ru/photo/6a471a5a-a4da-11ea-96b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Союз биатлонистов России (СБР) по ошибке опубликовал заявление членов правления организации на своём сайте.

Размещение заявления членов правления СБР на официальном сайте СБР стало следствием технической ошибки, — сообщили в пресс-службе СБР, чьи слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что заявление предназначалось для рассылки в региональные федерации биатлона.

В заявлении было объявлено о проведении досрочных выборов нового главы СБР 11 июля, а также опубликованы 12 пунктов, которые не устраивают правление в работе Драчёва.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старшими тренерами мужской и женской сборных России назначили Юрия Каминского и Михаила Шашилова соответственно. В апреле большинство членов правления одобрили кандидатуры Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, однако против них выступил глава организации Владимир Драчёв. В итоге списки тренерского штаба были пересмотрены.