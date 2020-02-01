https://static.news.ru/photo/30e598f4-449f-11ea-a64a-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о смене двух своих программ в новом сезоне. По её словам, одну программу ей поставит дважды чемпион мира швейцарец Стефан Ламбьель, а вторую — чемпионы мира в танцах на льду итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте.

Об этом Туктамышева рассказала в интервью Первому каналу.

У нас уже был разговор с Алексеем Николаевичем (Мишиным — NEWS.ru), что одну из программ я буду ставить у Стефана Ламбьеля, а вторую у Анны Капеллини и Луки Ланотте. Будут ли другие постановщики? Пока не знаю, — заявила фигуристка.

Она добавила, что возобновляет сотрудничество с Ламбьелем, с которым ставила произвольную программу в сезоне-2016/17. Интересно, что в том сезоне Туктамышева не выиграла ни одного турнира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елизавета Туктамышева проведёт своё ледовое шоу в Санкт-Петербурге 9 марта 2020 года. Проект называется «Невозможное возможно!», на афише написано «Горячий лёд Туктамышевой». Стоимость билетов начинается от 200 рублей.