Туктамышева без ошибок исполнила четверной тулуп перед этапом Гран-при

https://static.news.ru/photo/65dd2a6c-28d4-11eb-b45a-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Panoramic/Global Look Press

Чемпионка мира и Европы 2015 года 23-летняя Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп. Видео с тренировки появилось на странице группы её тренера Алексея Мишина.

Ранее фигуристка рассказывала о страхах, вызванных четверными прыжками.

Я пока тренирую четверной, думаю: «Мне в этом возрасте уже детей рожать можно, а не четверные тулупы на льду крутить». С каждым годом будет всё сложнее вкрутиться в эти четыре оборота, — приводит слова Туктамышевой GQ.

Она призналась, что во время сомнений обращается за советом к своему наставнику, который всячески успокаивает фигуристку, убеждая, что никакая травма её не ждёт.

На этапе Кубка России в Сочи Туктамышева заняла третье место, уступив ученицам Этери Тутберидзе Анне Щербаковой и Дарье Усачёвой.

Ранее известный тренер Александр Жулин прокомментировал физическую форму российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. По его словам, спортсменке необходимо сбросить вес, писал NEWS.ru.