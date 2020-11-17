Туктамышева без ошибок исполнила четверной тулуп перед этапом Гран-при

Чемпионка мира и Европы 2015 года 23-летняя Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп. Видео с тренировки появилось на странице группы её тренера Алексея Мишина.
Ранее фигуристка рассказывала о страхах, вызванных четверными прыжками.
Я пока тренирую четверной, думаю: «Мне в этом возрасте уже детей рожать можно, а не четверные тулупы на льду крутить». С каждым годом будет всё сложнее вкрутиться в эти четыре оборота, — приводит слова Туктамышевой GQ.
Она призналась, что во время сомнений обращается за советом к своему наставнику, который всячески успокаивает фигуристку, убеждая, что никакая травма её не ждёт.
На этапе Кубка России в Сочи Туктамышева заняла третье место, уступив ученицам Этери Тутберидзе Анне Щербаковой и Дарье Усачёвой.
Ранее известный тренер Александр Жулин прокомментировал физическую форму российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. По его словам, спортсменке необходимо сбросить вес, писал NEWS.ru.