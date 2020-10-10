Трусова не смогла чисто исполнить тройной аксель на Кубке России

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Фигуристка Александра Трусова допустила помарку в исполнении прыжка категории ультра-си на Кубке России

Бронзовый призёр чемпионата Европы не смогла чисто исполнить тройной аксель в короткой программе на втором этапе Кубка России. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru с места событий. Российская фигуриста приземлила прыжок на две ноги.

Помимо тройного акселя Трусова прыгала тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп. За короткую программу спортсменка получила 75,77 балла.

Раннее СМИ сообщали, что Трусова приземлила аксель в три с половиной оборота на тренировке перед Кубком России.

В Москве проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию. 11 октября фигуристы продемонстрируют произвольные программы.

В соревнованиях должна была принять участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, однако она снялась из-за травмы спины. Как передавал NEWS.ru, олимпийский чемпион 1994 года, первый победитель финала Гран-при среди мужчин Алексей Урманов посоветовал Медведевой не спешить с возвращением на лёд.