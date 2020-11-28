Третий сорт — не брак: биатлонисты ожидаемо провалили старт сезона

Первый этап Кубка мира в финском Контиолахти сборная России завершила неудачно. Лучшим результатом в этот уик-энд стало десятое место лидера команды Александра Логинова в индивидуальной гонке. У остальных спортсменов прогресса по сравнению с прошлым сезоном не видно, в отличие от блестяще выступающих по соседству лыжников. NEWS.ru разбирает причины неудач российской сборной и сенсационные результаты первых биатлонных стартов, на которые наложила свой отпечаток пандемия.

Десятка — предел мечтаний

Перед стартом сезона президент СБР Виктор Майгуров уверял всех нас, что команда проделала хорошую работу и готова избежать провалов на первых стартах. В понимании многократного чемпиона мира «непровал» — это попадание в двадцатку (лыжной коллеге Майгурова Елене Вяльбе такие результаты не снятся и в кошмарах). С этой точки зрения результаты в каждой из четырёх гонок можно признать удовлетворительными, но никакой медальной борьбой даже и не пахло. Во-первых, гоночная форма наших лидеров оставляет желать лучшего. Даже Александр Логинов проигрывал ходом слишком много, чтобы претендовать на награды хотя бы с «чистой» стрельбой. Во-вторых, из 11 российских биатлонистов в двух гонках на ноль не смог отстрелять никто. В-третьих, никуда не делась извечная проблема последнего круга, на котором россияне резко теряют в скорости. К примеру, Эдуард Латыпов на первых двух кругах проигрывал лидеру гонки Йоханнесу Бё по 15 секунд, а на последнем — 25, и примерно такая же динамика у каждого.

Зато бросается в глаза примерно равная готовность всей команды. В спринте лучшие представители мужской и женской сборной проиграли на лыжне сильнейшим соперникам от 50 секунд до минуты, а чтобы хотя бы при идеальной стрельбе стабильно претендовать на награды, нужно довести этот показатель до 30–40 секунд, что вполне реально сделать не только по ходу сезона, но и ко второй части декабрьских соревнований в Хохфильцене. Пока же ровный состав нашей команды напоминает дешёвую картошку из супермаркета размером с куриное яйцо. Покупать такую не хочется, но за неимением выбора или денег она сгодится не только на корм скотине, но и для супа или пюре.

Главное, чтобы при этом у спортсменов оставались здоровые амбиции и стремление улучшать результат. У новичков Ирины Казакевич и Анастасии Гореевой такое желание есть, но нет опыта, позволяющего грамотно проходить малознакомую трассу. Но интервью наших более опытных спортсменок повергают в шок. Зачем Ларисе Куклиной нужно было истязать себя на старте сезона и бежать на следующий день после адского падения в тяжелейшей 15-километровой гонке? Почему Ульяна Кайшева не стесняясь говорит, что не ставит перед собой никаких задач в сезоне? Проблема выросшего за самое провальное десятилетие в истории российского биатлона поколения спортсменов в том, что они хотят просто попасть в команду и плыть по течению.

В сухом остатке после первого этапа у нас шестое место женской сборной в Кубке наций, что по итогам сезона приведёт к уменьшению квоты, и пятая строчка у мужчин, что станет худшим результатом в истории.

Жертвы вируса

Эдуард Латыпов Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Конечно, нельзя сказать, что коронавирус нанёс непоправимый ущерб первому этапу Кубка мира, так как свыше 95% спортсменов всё же вышли на старт, однако сборная России оказалась в числе наиболее пострадавших команд. По ходу первого этапа на карантин пришлось поместить обоих врачей, массажиста, двух тренеров женской сборной и двух биатлонистов мужской команды Антона Бабикова и Евгения Гараничева. Ситуацию можно было бы упростить, если бы озаботиться ограничительными мерами заранее: например, селиться по одному и заказать питание в номера, как это делают норвежцы, или вообще разместиться в домиках на окраине города, где нет посторонних, как белорусы. Руководство СБР пока целый месяц безуспешно борется с распространением инфекции в команде.

Потеря Бабикова и Гараничева стала ощутимой для мужской команды, которая две гонки провела в меньшинстве, а если Бабикова не допустят до второго этапа, то в эстафету будет ставить некого. Ханты-мансийские ветераны Пётр Пащенко и Семён Сучилов хороши только на внутренней арене, а в Кубке мира лишь при благоприятном раскладе могут зацепиться за очковую зону. Особенно жаль Гараничева, который в этом году попадает под раздачу во второй раз. В феврале во время проверки итальянской полицией у Александра Логинова он находился в номере и пережил перед эстафетой сильный стресс, после которого выступил неудачно. Сейчас и вовсе покинул Финляндию, лишившись шансов стартовать, и отправился в Тюмень. В каком он будет там состоянии и сможет ли стартовать в Австрии, большой вопрос, но несколько переездов и перелётов увеличат вероятность подхватить вирус.

С другой стороны, десять дней под арестом в собственном номере — это катастрофа для находящегося в хорошей форме спортсмена, поэтому с точки зрения подготовки к дальнейшим стартам это нормальное решение. Удивляют только странные и нелогичные правила в биатлонном караване. Выйти из номера спортсмену на карантине нельзя, а лететь через всю Евразию с несколькими пересадками — никаких проблем.

Секрет шведов и белорусов в отсутствии карантина

Ханна Эберг Markku Ulander via imago-images.de/Global Look Press

Помимо россиян вирус перенесли ещё несколько команд. Некоторые спортсмены сейчас только приходят в себя и набирают форму, а потому ещё далеки от идеальных кондиций. Однако есть в Белом цирке две команды, результаты которых шокируют. Вся женская сборная Швеции борется за десятку лучших, а её лидер Ханна Эберг захватывает лидерство после первого этапа. В мужской сборной Себастьян Самуэльссон и Мартин Понсилуома вместе попадают на подиум в спринте.

В сравнении с прошлым сезоном заметны успехи и у белорусов, с которыми работает наш соотечественник Андрей Падин (мужская сборная) и австриец Райнхард Гёсвайнер (женская сборная). В итоге одна из главных неудачниц прошлого сезона Динара Алимбекова преобразилась и внешне, и по достигнутым результатам и на старт следующего этапа выйдет в новой тёмно-синей майке, которую носят лучшие спортсмены моложе 25 лет. В мужской сборной в десятку самых быстрых попадают молодой Антон Смольский и 32-летний экс-россиянин Сергей Бочарников, который в России не мог даже близко подобраться к основному составу.

У успеха этих команд есть одна общая причина. Швеция и Белоруссия — единственные страны, где есть биатлонисты высокого уровня, которые не закрылись на карантин весной, а соответственно, спортсмены имели все возможности для полноценных тренировок, пока их коллеги работали в лучшем случае на заднем дворе своего загородного дома, а в худшем — занимались физкультурой в четырёх стенах квартиры. Та же Доротея Вирер посетовала, что первый сбор с командой вместо мая начала в конце июня. В таком же положении оказались и российские биатлонисты, многие из которых долгое время были лишены доступа к оружию, и представители других команд.

Неспешное начало сезона — это визитная карточка нашего биатлона последних лет. Больше повода для беспокойства было в прошлом году, когда российские биатлонисты блеснули на первых двух этапах, а потом ушли в долгое пике, выдав рекордную в истории безмедальную серию. Так что, может, и к лучшему, что в сезон наша команда входит постепенно. Однако старты в австрийском Хохфильцене будут более показательными и в плане высоты и погодных условий, которые в середине декабря там обычно идеальны. Вот если и там не будет результата, это будет повод не только задуматься, но и загрустить.