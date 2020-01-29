https://static.news.ru/photo/4875520e-42b8-11ea-9bde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fei Maohua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Первая тренировка в скоростном спуске у женщин на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи отменена из-за плохой погоды.

Тренировке помешала слабая видимость на трассе из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС).

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин пройдёт в Сочи с 1 по 2 февраля.

Сборные Украины и Китая не станут участвовать в чемпионате мира по санному спорту, который пройдёт в Сочи с 14 по 16 февраля, писал NEWS.ru.