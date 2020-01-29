Первая тренировка в скоростном спуске у женщин на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи отменена из-за плохой погоды.
Тренировке помешала слабая видимость на трассе из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС).
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин пройдёт в Сочи с 1 по 2 февраля.
Сборные Украины и Китая не станут участвовать в чемпионате мира по санному спорту, который пройдёт в Сочи с 14 по 16 февраля, писал NEWS.ru.
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