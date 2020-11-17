Тренерский штаб сборной России отменил контрольную гонку женской сборной

https://static.news.ru/photo/4a4e2aaa-28aa-11eb-8f3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запланированная на 17 ноября контрольная гонка женской сборной России по биатлону в Тюмени отменена по решению тренеров.

Как сообщает пресс-служба СБР, наставники посчитали, что в этой гонке нет необходимости, а по итогам двух других стартов, которые выиграли Ульяна Кайшева и Евгения Павлова, будет объявлен состав команды 18 ноября в 12:00 в эфире телеканала «Матч ТВ».

Понимание, кто уже попал в состав, у тренерского штаба точно есть. Но заранее ничего говорить не хотелось бы. К пониманию нужно добавить здоровье. Пусть абсолютно все спортсмены пройдут тесты на ковид, который, к сожалению, вносит коррективы чаще любого тренера, — рассказал главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Как писал NEWS.ru, журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после призыва биатлониста Тарьей Бё, который потребовал от Российской Федерации извиниться за допинговые нарушения, дал ответ спортсмену.