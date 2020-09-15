Тренер назвала «колесо» Медведевой в произвольной программе опасным

https://static.news.ru/photo/ece1f6c0-f77c-11ea-b862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обладательница олимпийского серебра и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева включила в свою произвольную программу очень рискованный элемент «колесо», особенно учитывая проблемы спортсменки со спиной. Об этом заявила заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Вообще «колесо» опасно, если верить информации о её проблемах со спиной. Большой риск включать этот элемент в программу. Я как тренер противница таких вещей в соревновательных программах. Стоит ли овчинка выделки? Ведь не дай бог руки разъедутся на льду. Надо очень и очень подумать над этим элементом, — считает Гончаренко.

По словам тренера, такой элемент больше подходит для показательных выступлений, а Медведева «пыталась показать любопытную версию в произвольной программе, потому что она поставлена оригинально. Гончаренко при этом отметила, что выкатать её она всё же не смогла.

Женя показала короткую программу в классическом варианте. По-моему, что «Анна Каренина», что её нынешняя короткая — это одно стилистическое направление. Было непонятно, что должно быть в итоге. Задумка — интересная, но пока она не преподнесла программу так, чтобы была ясна её идея, — сказала тренер РИА Новости.

На контрольных прокатах фигуристов российской сборной Медведева показала новые программы. В короткой программе фигуристка катается под мотивы вальса «Маскарад» Арама Хачатуряна. Произвольная программа поставлена на тему Alegria от Cirque du Soleil. Именно в ней Женя и попыталась выполнить «колесо».

13 сентября в Москве фигуристы сборной России завершили контрольные прокаты и показали в «Мегаспорте» свои произвольные программы. Серебряный призёр Олимпиады в корейском Пхенчхане 2018 года Евгения Медведева упала, выполняя тройной лутц, а потом неудачно выполнила двойной аксель. После этого Медведева и вовсе сделала только один оборот во время исполнения флипа. После провала на контрольных прокатах спортсменка призналась, что ещё не успела доработать произвольную программу.

Как писал NEWS.ru, тренер Этери Тутберидзе удостоила свою бывшую ученицу фигуристку Евгению Медведеву аплодисментов после того, как спортсменка чисто выполнила только четыре прыжковых элемента своей произвольной программы из семи.