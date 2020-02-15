https://static.news.ru/photo/83bbe382-505a-11ea-ade5-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, после окончания спринтерской гонки, которую его подопечный выиграл, рассказал, что рассчитывал на подобный результат.

Есть тренерская интуиция. Я был уверен, что всё будет нормально. Чудесное первое попадание... А финишный круг Саша с его характером никогда не отпустит, — заявил Касперович изданию «Спорт день за днём».

Находящийся в итальянском Антхольце специалист отметил, что теперь им с Логиновым следует «немного порадоваться и забыть сегодняшний день».

Касперович ответил и на вопрос, как он относится к словам главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, накануне турнира усомнившегося в возможности Логинова выиграть золотые медали.

Я не знаю, по каким качествам он оценивает возможности Логинова. Не хочу даже комментировать. Извините, — сказал тренер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Драчёв рассмеялся, когда заговорил о возможностях лидера сборной России Александра Логинова выиграть гонки на чемпионате мира. По его словам, французы хотят выиграть три золотые медали, россияне тоже могут сказать, например, что Логинов может выиграть четыре золотые медали, но это смешно.