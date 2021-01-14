Трефилов предложил использовать вместо гимна РФ песню «Священная война»

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Знаменитый тренер, первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал предложение комитета спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна России на Олимпиадах в ближайшие два года композицию «Катюша».

Если на Олимпиадах будут исполнят «Катюшу», будет ещё веселее. Можно ещё «Подмосковные вечера», и пусть они помнят. Уместны ли военные песни? А что поделать, если нам всё отрезают? Есть даже вариант получше: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой» (строки из песни «Священная война». — NEWS.ru). Тогда хоть задумаются немного. Песня должна представлять Россию, Советский Союз. И тогда все поймут, кто победил, — сказал Трефилов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения. Поэтому комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполкому ОКР использовать «Катюшу» вместо гимна в ближайшие два года.

Ранее NEWS.ru писал, что четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал предложение комитета спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна России на Олимпиадах в ближайшие два года композицию «Катюша».