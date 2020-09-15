Траньков отреагировал на возвращение фигуристки Медведевой к Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/125392c8-f7fb-11ea-ba01-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что переход двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе является выбором спортсменки.

Это выбор спортсменки. Если они приняли такое решение со своей командой, значит, на то были причины. А верное решение или нет, покажет только время и результат. Могла ли повлиять пандемия на решение Медведевой? Сейчас у многих спортсменов, которые тренируются за границей, возникла такая проблема. Если они действительно нашли общий язык с Этери Тутберидзе и помирились, то это только положительная новость. Этому будут рады все, особенно болельщики Медведевой и Тутберидзе, — сказал Траньков корреспонденту NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее с 2007 года, после чего перебралась в Канаду в группу Брайана Орсера.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Алексей Горшков заявил NEWS.ru, что Медведева не подавала документы о переходе.