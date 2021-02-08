Тихонов рассказал, кто сможет сожрать Губерниева

https://static.news.ru/photo/044c96ba-6a2f-11eb-b2e6-96000091f725_660.jpg Александр Тихонов Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Четырёхкратный олимпийский чемпион, лучший биатлонист ХХ века Александр Тихонов ответил спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, который сравнил себя с Пастернаком и Сахаровым и заявил, что ветеранам, написавшим в его адрес открытое письмо, его не сожрать.

Своим высказыванием Губерниев подтвердил характеристику, которую дал ему норвежский журналист — неотёсанный и глупый. Заслуги оговоренных выдающихся писателей и учёных народ всё равно оценил и история поставила их на заслуженное место. Так и его деятельность народ оценит, как самовлюблённого болвана. Я прочитал тысячи негативных комментариев о Губерниеве на различных спортивных сайтах и только один позитивный... от Канделаки. Но вы ошиблись, инициатором в этот раз был не я. Ты говоришь, что нам тебя не сожрать. Этого никто не осмелится сделать, потому что любого из нас стошнит. Это может сделать только Канделаки, — рассказал Тихонов NEWS.ru.

Выявить победителя в этом бесконечно продолжающемся споре невозможно. Рискну предположить, что им станет тот, кто первый найдёт в себе силы наступить на горло собственной песне и если не примириться, то хотя бы остановиться. А пока будем надеяться, что эта буря в стакане воды привлечёт больший зрительский интерес к чемпионату мира.

Как писал NEWS.ru, в преддверии чемпионата мира группа ветеранов биатлона во главе с Александром Тихоновым написала открытое письмо комментатору Дмитрию Губерниеву с просьбой прекратить оскорбления ветеранов, тренеров и спортсменов сборной России.