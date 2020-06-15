Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

https://static.news.ru/photo/57354ba4-af1a-11ea-8c8c-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.

Я думаю, что надо запастись терпением. Нужно наблюдать процесс набора мастерства, — цитирует Тарасову радиостанция «Говорит Москва».

Ранее Плющенко сообщил, что его подопечная, 15-летняя фигуристка Александра Трусова, на тренировке прыгнула четверной риттбергер. Это единственный элемент в женском фигурном катании, который до сих пор не выполняла на соревнованиях ни одна фигуристка в мире. Команда Плющенко сейчас находится на сборах в Кисловодске, писал NEWS.ru.