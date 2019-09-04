Баскетбольный ЦСКА (Москва) летом объявил о переходе в свои ряды разыгрывающего греческого «Олимпиакоса» Яниса Стрелниекса. Для латвийского игрока это уже второй российский клуб в карьере, ранее он защищал цвета «Спартака» из Санкт-Петербурга.

В эксклюзивном интервью News.ru Стрелниекс рассказал, что не надо акцентировать внимание на том, как заменить ушедших лидеров «армейцев», отметив, что главный тренер команды Димитрис Итудис умеет выжимать максимум из каждого баскетболиста, который имеется у него в распоряжении.

— ЦСКА — новая глава в вашей карьере. Легко ли решились на смену обстановки? Долго ли думали над предложением «армейцев»?

— Для меня это большая ответственность, но в то же время и необходимый вызов. Я считаю, что каждый уважающий себя баскетболист когда-нибудь должен поиграть в клубе такого уровня, как ЦСКА.

— Что можете сказать о команде? Комфортно ли вам с новыми партнёрами, нравится ли атмосфера?

— Всё складывается пока очень хорошо. Я понимаю, что мы пока недосчитываемся большого количества ребят, которые находятся в расположении своих сборных и принимают участие в Кубке мира. В ЦСКА собраны очень хорошие баскетболисты, я очень комфортно чувствую себя в команде.

Янис Стрелниекс Сергей Лантюхов/News.ru

— Много новых баскетболистов — это плохо или хорошо для команды?

— Понятно, что состав ЦСКА очень сильно поменялся с последнего сезона. Ведущие игроки покинули клуб, на их место взяли новых баскетболистов. Сейчас будет не очень правильно сравнивать и что-то говорить. Мы все взволнованы от нашего вызова, посмотрим на то, как наши дела будут складываться дальше. Надеюсь, что всё у нас будет хорошо.

— Вы и Коста Куфос должны заменить ушедших лидеров «армейцев» Нандо Де Коло и Серхио Родригеса. Это для вас вызов?

— Наш тренер говорил, что нам не надо сейчас думать о том, как заменить тех, кто был в ЦСКА в прошлом году. Надо думать о том, что мы можем привнести в игру «красно-синих», что можем дать команде. Будем фокусироваться только на этом. Итудис — это замечательный специалист, он знает, как использовать лучшие стороны каждого из своих баскетболистов, как выжимать из них максимум. Всё будет хорошо, уверен в этом.

В минувшем розыгрыше Евролиги Стрелниекс отыграл 20 матчей, проводя на паркете в среднем более 20 минут. На его счету 8,8 очка за матч, а также 1,9 подбора за игру. У латвийского разыгрывающего хороший процент реализации дальних бросков — 45,9. По этому показателю он занял 13-е место по итогам регулярной части турнира. Стоит добавить, что в данном рейтинге выше него расположились «армеец» Никита Курбанов (12-й) и Кори Хиггинс (третий).