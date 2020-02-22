https://static.news.ru/photo/c7d70cf4-5582-11ea-a65f-fa163e074e61_660.jpg Ирина Старых Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала, что уже привыкла к частым обвинениям в адрес национальной сборной.

Я уже закалённый человек, не первый раз нас обвиняют, мы уже адаптированы к этому. Пытаются выбить нас из колеи. Неприятно, конечно, но мы боремся, — цитирует Старых «Матч ТВ».

Ранее NEWS.ru сообщил об обысках, которые устроила итальянская полиция утром перед эстафетами в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. По словам тренера, правоохранители явились в отель в 6 утра.