Стало известно, что Трусова собирается вернуться к Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/80ec44be-9300-11eb-bbe7-96000091f725_660.jpg Александра Трусова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Александра Трусова может вернуться в школу «Самбо-70», где ранее занималась под руководством Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Александра Трусова вернётся обязательно. Это произойдет на днях. Никакой шутки в этом нет. Это единая семья, она очень хорошая девочка, мы все её любим. Мы знаем, что при её мудрых родителях, при её рассудительности она будет в единой семье «Самбо-70», — передаёт слова Лайшева РИА Новости.

Александра Трусова перешла в академию «Ангелы Плющенко» в мае 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания России (ФФКР), отреагировал на слова американского журналиста Дэйва Лиза о том, что российские фигуристки употребляют блокаторы гормонов. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».