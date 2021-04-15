США наступают на пятки: как стартовала сборная России на командном ЧМ

В Японии начался командный чемпионат мира по фигурному катанию — последний большой старт этого сезона. Сборная России в Осаку поехала в мощном составе и по праву считалась фаворитом соревнований. Свой статус российские фигуристы смогли подтвердить в первый же соревновательный день. По итогам коротких программ танцевальных дуэтов, женщин и мужчин наша команда занимает первую строчку с 49 баллами в запасе. Как это было, рассказывает NEWS.ru.

В танцах ожидаемо лучшие, но не идеальные

На фоне последних результатов мирового первенства в Стокгольме, где российский дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов взял долгожданное золото, исход в танцах был предсказуем. Уверенность в успехе фигуристов усиливало и то обстоятельство, что наши основные соперники в этом турнире — японцы и американцы — в танцах сильно уступали. Организаторы турнира никогда не были сильны в этой дисциплине, а что касается сборной США, то их команда приехала в Осаку в ослабленном составе. Например, танцевальную дисциплину на командном ЧМ представляет дуэт Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер. Эти ребята заняли девятую строчку на недавнем мировом первенстве в Швеции. Мэдиссон Хаббелл и Захари Донохью, бронзовые призёры турнира, до Японии не доехали.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов facebook.com/ISUWorldTeamTrophy2021

Но вернёмся к нашим фигуристам. Ритм-танец Вики и Никиты был далёк от совершенства. В Стокгольме мы видели куда более уверенный прокат. У судей возникли вопросы к дорожке и шагам партнёрши. Однако даже с небольшими помарками Синицина/Кацалапов были на голову выше остальных. Они заработали 86,66 балла (очень невысокий результат для этой пары) и принесли первые 12 очков в копилку сборной.

Несмотря на то что итальянский дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фабри продемонстрировали почти идеальный прокат и заслуженно остановились на второй строчке после короткой программы, их сборная ни на что не претендует. Но дело совсем не в том, что итальянская команда — самая слабая на этом турнире. За насколько дней до старта выбыл главный итальянский одиночник Матео Риццо, и замену ему найти так и не смогли. Американцы после ритм-танца заняли только третью строчку, японцы стали предпоследними. Отличный расклад для России.

Шарлен Гиньяр и Марко Фабри facebook.com/CharleneGuignardEtMarcoFabbriFanClub

Женщины — абсолютный топ

В женских соревнованиях мы также претендовали на самые высокие места. Оно и понятно. В этой дисциплине сборную России представляли действующая чемпионка мира Анна Щербакова и серебряный призёр мирового первенства Елизавета Туктамышева. Первой же на льду из российских спортсменок появилась ученица Алексея Мишина и по совместительству капитан сборной России.

Туктамышева, которая переживает в этом сезоне невероятный подъём, продолжила серию удачных выступлений. Короткая под Билли Айлиш Lovely была исполнена безупречно. Всю техническую часть, в том числе тройной аксель (только Лиза в короткой программе сделала элемент ультра-си), фигуристка исполнила без единой помарки. Непрыжковые элементы — на максимальном четвёртом уровне (кроме первого вращения).

Безупречное катание чуть было не позволило Лизе обновить личный рекорд в короткой программе — не хватило нескольких сотых. Не удивительно, что это произошло именно на командном чемпионате мира. Пожалуй, теперь с полной уверенностью можно говорить, что это самое фартовое состязание для Лизы. На прошлом розыгрыше World Team Trophy в Фукуоке она установила личные рекорды в короткой и произвольной программах. Сегодня Лиза набрала 80,35 балла. Эта оценка позволила ей занять второе место.

Кто занял первое, кажется, догадаться не сложно. Ею стала Анна Щербакова. Подопечная Тутберидзе, которая не знает в этом сезоне поражений, поймала настрой Туктамышевой и тоже выдала почти идеальный прокат. Единственный недочёт — неясное ребро на флипе, что и зафиксировали судьи. В остальном фигуристка была прекрасна. Впрочем, как и всегда. Уверенный прокат принёс действующей чемпионке мира 81,07 балла. Это личный рекорд Щербаковой. В итоге наши девочки добавили в копилку сборной 23 очка. Другого результата мы и не ждали.

Главной соперницей россиянок была Рика Кихира, но она в свойственной себе манере не смогла откатать программу чисто. На старте был завален тройной аксель, затем нашли недокрут на втором прыжке в каскаде флип — тулуп. Из-за этих грубых ошибок Кихира в итоге уступила даже своей соотечественнице Каори Сакамото. Они расположились на третьей и четвёртой строчках соответственно (это 10 и 9 баллов). Задел у россиянок над японками есть, но многое ещё будет зависеть от произвольных программ.

Рика Кихира Naoki Morita/Global Look Press

Пхёнчхан забыт?

В «команднике» состав мужской «одиночки» полностью соответствовал тому, который предстал на чемпионате мира в Стокгольме. В сверхконкурентной мужской дисциплине Михаилу Коляде и Евгению Семененко предстояло выложиться по полной, чтобы принести сборной нормальные баллы. И они справились с этой задачей.

Соревнования мужчин открывал 17-летний Евгений Семененко. Очень много споров было перед стартом в Стокгольме по поводу того, не рискованно ли отправлять на столь серьёзный турнир совсем неопытного фигуриста. Но Женя своими уверенными прокатами уже на втором турнире подряд доказывает всем, что Федерация фигурного катания России доверилась ему не зря. На командном чемпионате мира в Японии фигурист в короткой программе установил личный рекорд (88,88 балла). Женя сделал всё, что смог. Он принёс России седьмое место и шесть баллов.

Перед стартом турнира в Осаке многие посчитали своей миссией вспомнить олимпийский «командник» в Пхёнчхане, который обернулся для Коляды полным провалом. Неудачные выступления Миши стоили нашей сборной золотых медалей. Поэтому всех интересовало, справится ли Коляда на этом турнире, который так или иначе служит репетицией пекинского «командника», не нахлынут ли на него пхёнчханские флешбэки.

Всё в порядке. Никаких флешбэков не было. Коляда продемонстрировал очень хороший, чистый прокат. Если бы в программе ученика Мишина был ещё один четверной, он мог претендовать на более высокий результат. А пока только пятое место (8 баллов), что в рамках нынешнего турнира тоже неплохо.

Что касается очередного раунда противостояния между Юдзуру Ханю и Нэтаном Ченом, то американец вновь оказался сильнее. Ошибка с приземления на тройном акселе и идеальный прокат Чена не позволили Ханю занять первое место. Провалился на этот раз и его соотечественник Сёма Уно. А вот американец Джейсон Браун без единого четверного (исполнил только тройной аксель), но с высочайшими баллами за компоненты замкнул тройку лидеров. Таким образом, именно сборная США к концу первого соревновательного дня приблизилась в турнирной таблице к России (нас отделяют только два балла — 49 и 47). Кажется, в произвольных будет настоящая жара.