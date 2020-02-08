https://static.news.ru/photo/b7b1f60e-4beb-11ea-8b98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о размере долга перед Международным союзом биатлонистов (IBU).

В октябре было €150 тысяч. Сейчас нам говорят, что мы должны IBU €356 тысяч. Мы не понимаем, из чего складывается эти цифры и пытаемся сейчас разобраться, — сказал Драчёв журналистам.

По словам Драчёва, на исполкоме IBU в Антхольц-Антерсельве, где пройдёт чемпионат мира, руководству международной организации будут задан вопрос, почему к СБР применены такие контрмеры.

Ранее член правления СБР Сергей Чепиков заявил, что у организации имеются серьёзные финансовые трудности. СБР должен IBU около €700 тысяч, писал NEWS.ru.