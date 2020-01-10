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Лидер мужской сборной России по биатлону Александр Логинов, занявший пятое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе рассказал о своём самочувствии после новогоднего перерыва

Перерыв мне пошёл на пользу. Во-первых, мне надо было выздороветь, потому что я простыл после Анси. Во-вторых, я провёл время с семьёй, что сказалось на мне крайне позитивно. Времени, чтобы...