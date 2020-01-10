https://static.news.ru/photo/c381467a-33bc-11ea-a12c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что у организации имеются серьёзные финансовые трудности.
Долговые обязательства у нас серьезные, мы должны Международной федерации биатлона около 700 тысяч евро. Это деньги, которые они потратили на адвокатов против наших спортсменов, это серьезная финансовая нагрузка. Мы сделаем все, чтобы подготовка команды не срывалась, сделаем все, чтобы команда выступала на высоком профессиональном уровне, - рассказалЧепиков в эфире «Матч ТВ».
Ранее наставник национальной команды Анатолий Хованцев неоднократно говорил, что сборной России надо приобрести шлифт-машину, что позволило бы существенно прибавить нашим биатлонистам.
Логинов отметил, что перерыв в выступлениях пошёл ему на пользу, писалNEWS.ru.