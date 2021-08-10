Синхронистка Шишкина вслед за Ромашиной завершила карьеру

Российская синхронистка Алла Шишкина объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Это был большой спортивный путь длиной в 25 лет. На этом пути было очень многое. Взлёты и падения, неверие в меня и вера в себя, помощь близких и предательства друзей. А также очень много работы, тяжёлой, изматывающей, но всё равно любимой. Всегда на этом пути рядом со мной были люди, которые помогали мне стать тем, кем я стала, и им я хочу сказать большое спасибо, — написала Шишкина.

Трёхкратная олимпийская чемпионка поблагодарила тренеров, хореографов, коллег и всех, кто на протяжении всей карьеры плечом к плечу помогал достичь высот. По её словам, в этой жизни нет ничего невозможного, что и доказала девочка с «неидеальными данными, но с невероятным упорством, трудолюбием и верой в мечту». Открытое письмо она подытожила количеством наград.

Напомним, в составе сборной России по синхронному плаванию она завоевала три золотые медали Олимпиад, 14 наград наивысшего достижения чемпионатов мира, и шесть раз Шишкина поднималась на пьедестал чемпионатов Европы.

Ранее Шишкина рассказала, как травили сборную по синхронному плаванию до Олимпийских игр в Токио, где они взяли золото. Девушек называли старухами и отработанным материалом.