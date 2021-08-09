«Пенсионный фонд, старухи»: синхронистка Шишкина с золотом о травле до ОИ

Российская синхронистка Алла Шишкина рассказала, как травили сборную по синхронному плаванию до Олимпийских игр в Токио, где они взяли золото. В своём Instagram она написала, что девушек обзывали старухами и отработанным материалом.

Нас называли пенсионным фондом, старухами, отработанным материалом... При этом нападали в основном свои же. Это касается не только спортивной, но и околоспортивной тусовки. По большей части за глаза. Но синхронное плавание — это маленький мир, и слухи доходят до нужных ушей очень быстро, — написала спортсменка.

Действительно, в Токио российская сборная в этом виде спорта оказалась самой взрослой, при этом три её участницы являются олимпийскими чемпионками, а ещё три — многократными олимпийскими чемпионками.

Шишкина с сожалением заметила, что в других странах к спортсменам, дающим такие результаты, относятся уважительно, но «россиянок это, видимо, не касается».

Девушки выдержали все соревнования на этой Олимпиаде достойно, несмотря на травлю и гадости, которые лились на них. Сама Шишкина призналась, что после выступления рыдала в раздевалке, потому что это её последняя Олимпиада, она завоевала на ней третье золото. Единственное, о чём жалеет 32-летняя синхронистка, что ей не удалось выступить под флагом своей страны и услышать гимн России на церемонии награждения.

Сборная России по синхронному плаванию 7 августа завоевала золото на Олимпиаде-2020 в Токио. В сумме за техническую и произвольную программы команда получила 196,0979 балла.