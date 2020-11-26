Сборную РФ допустили на Кубок мира по биатлону

https://static.news.ru/photo/9d279716-2ff3-11eb-9156-fa163e074e61_660.jpg Фото: biathlonrus.com

Российский спортсменов из национальной сборной по биатлону не стали отстранять от участия в Кубке мира, который стартует 27 ноября, из-за случаев заражения COVID-19 в команде.

Отмечается, что первый этап соревнований пропустят только спортсмены Антон Бабиков и Евгений Гараничев, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, передаёт Союз биатлонистов России.

Со сборной России снят карантин, старт Кубка мира пропустят только Бабиков и Гараничев, — сообщили в СБР.

Также на Кубок мира в Финляндию не поедут врачи сборной Роман Лейфер, Евгений Шутов и массажист Валерий Лашин. У них также обнаружен COVID-19.

Отмечается, что заболевшие коронавирусом спортсмены есть не только в российской сборной. Так, некоторые спортсмены из Латвии, Молдавии, Франции и Румынии также не смогут принять участие в первом этапе Кубка мира из-за коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал расследование комиссии Джонатана Тэйлора по вопросам допинга и коррупции и выразил мнение, что российским биатлонистам не грозит полное отстранение от крупных международных соревнований.